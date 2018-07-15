Трамп заявил, что будет баллотироваться в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что решительно настроен участвовать в выборах президента в 2020 году.

Как он рассказал в интервью Daily Mail, его не смогут обойти, поскольку он не видит других кандидатов от демократов.

«Я решительно настроен???. Выглядит так, что все этого хотят тоже», - ответил Трамп на вопрос о президентских выборах в США в 2020 году.

На вопрос о том, смог ли кто-либо составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно. Американский лидер пояснил, что у демократов никого другого на примете нет.