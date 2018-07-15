Сотня горняков заблокированы в обесточенной шахте под Луганском
Гроза нашила электроснабжение двух подконтрольных Киеву населенных пункта на Донбассе.
Фото: Alvaro Fuente / Globallookpress
Почти 90 горняков оказались заблокированы из-за обесточивания шахты в подконтрольном Украине населенном пункте Тошковка Луганской области, сообщили в пресс-службе компании «Луганское энергетическое объединение» на Facebook.
Отмечается, что ЧП произошло из-за сильной грозы, которая нарушила энергоснабжение. В компании посетовали, что последние полтора года отсутствовало полноценное техобслуживание сетей, что привело к их износу.
Коммунальные службы и энергетики пытаются экстренно восстановить электроснабжение в шахте, чтобы позволить людям выбраться на поверхность.
Без электричества также остались около двух тысяч жителей Северодонецка. С начала лета в регионе было зафиксировано более 200 перебоев с электроэнергией.