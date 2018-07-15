Медведь на Камчатке увидел лакомство в машине и решил вскрыть ее, как консервы: видео

Медведь забрался на крышу иномарки в районе поселка Малки Елизовского района на Камчатке и попытался попасть в машину через люк.

Видеозапись с хищником, который решил вскрыть автомобиль, была опубликована в соцсетях.

Автором кадров, судя по всему, стал сам владелец Subaru, у которого медведь чуть было не забрал машину. Мужчина криком пытался отпугнуть животное, но настойчивый косолапый, поняв, что через крышу ему в салон не забраться, попробовал отогнуть дверь. Получилось ли у него это сделать – неизвестно, видео на этом прерывается.

Специалисты, изучив видео, отметили, что медведю на вид около двух лет и, скорее всего, он учуял в салоне машины какую-то вкусно пахнущую еду, за которой и пытался добраться, передает агентство «Кам 24».

Накануне похожий инцидент произошел в Якутии, где медведь попытался отобрать машину у местного жителя.