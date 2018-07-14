Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского президента.

Главной темой общения двух лидеров стало урегулирование ситуации в Сирии. Путин и Эрдоган обсудили последовательность шагов, которые должны привести к миру в республике.

«Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Также стороны обсудили насущные проблемы международной повестки и проблемы регионов. В завершение беседы Владимир Путиным еще раз поздравил своего турецкого коллегу с избранием и недавним вступлением на пост главы государства.