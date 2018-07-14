Жителей Хельсинки попросили не следить из окон за кортежами Путина и Трампа

Полиция Хельсинки рекомендует местным жителям не наблюдать из окон своих домов за кортежами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые будудт проезжать по улицам города 16 июля.

К нарушителям могут нагрянуть домой с инспекцией правоохранительные органы. Заместитель руководителя полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен предупредил, что игнорирование рекомендаций приведет к введению в финской столице дополнительных мер безопасности.

«Не стоит находиться рядом с окнами и на балконах, если вы видите, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна», - цитирует издание Iltalehti представителя полиции.

В тоже время наблюдать за кортежами лидеров двух стран можно из специально отведенных мест. К ним относятся ступеньки здания парламента или специальная зона парка.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Переговоры начнутся в 13:00 и продолжатся три часа, включая пресс-конференцию. В ходе саммита стороны обсудят отношения двух стран, ситуацию на Украине и в Сирии, а также приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США.