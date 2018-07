«Прямое оскорбление Британии»: жители Королевства возмутились обращением Трампа с Елизаветой II

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с британской королевой Елизаветой II. Ролик, на котором запечатлены возмутившие британцев события, размещен в YouTube.

На видеозаписи президент США идет вместе с королевой перед строем гвардейцев. В какой-то момент Трамп ускоряется, словно забыв про спутницу, и Елизавете II приходится его догонять. Затем американский лидер оттесняет королеву и долгое время стоит к ней спиной.

Все это является нарушением королевского этикета, который, хоть и не является обязательным для исполнения, но считается таковым при общении с монархом. Поведение Трампа привело в ярость пользователей британских соцсетей – большинство из них посчитали происходящее оскорблением Британии.

I’m not a monarchist by any stretch of the imagination but this is such an insult to Britain. Absolutely clueless, classless, thoughtless, lacking in any dignity and without a shred of respect. pic.twitter.com/RBFXe4yZ9H