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В трех сирийских провинциях боевики сдали десятки танков, бронемашин и сотни единиц стрелкового оружия

Алексей Гундарев
22:00 14.07.2018
На очередном брифинге выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.
В трех сирийских провинциях боевики сдали десятки танков, бронемашин и сотни единиц стрелкового оружия
Фото: Ammar Safarjalani Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с тем, отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 72 193 жителя. За прошедшие сутки в свои дома возвратились 110 человек.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

Продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка в освобожденных от террористов районах. В населенных пунктах Эр-Растан, Тель-Бисса подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты и осуществляется патрулирование.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели встречу в городе Хомс с русской общиной, в ходе которой состоялся прием граждан и передача предметов первой необходимости и продуктовых наборов общим весом 200 кг.

В Юго-Западной зоне деэскалации продолжены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований, в ходе которых обсуждаются вопросы присоединения населенных пунктов к процессу мирного урегулирования и порядок разоружения незаконных вооруженных формирований.

В результате этой работы к процессу мирного урегулирования присоединился город Кафер-Шамс. На центральной площади прошел митинг с поднятием государственного флага Сирийской Арабской Республики и торжественное заступление на дежурство подразделений сирийской полиции. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вернулось 215 мирных жителей.

За сутки боевиками сдано семь танков, шесть боевых машин пехоты, две артиллерийские системы, четыре зенитные пушки, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибра.

Всего с начала процесса урегулирования в провинциях Эс-Сувейда,  Дераа и Эль-Кунейтра незаконными вооруженными формированиями сдано 20 танков, 13 боевых машин пехоты, шесть зенитных автоматических пушек, 13 зенитных орудий, 29 минометов, три артиллерийские системы, 83 ручных противотанковых гранатомета, 55 крупнокалиберных пулеметов и 301 автомат.  

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