Китайский кулинар вырезал на арбузах портреты звезд ЧМ-2018: видео

Китайский мастер карвинга – искусства художественной резки по овощам и фруктам – вырезал на арбузах лица звезд чемпионата мира – 2018.

В частности, кулинар изобразил портреты нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду, сообщает Reuters.

Напомним, уже в это воскресенье, 15 июля состоится финальный матч ЧМ – 2018. На московском стадионе «Лужники» встретятся команды Франции и Хорватии. Игру посетит президент России Владимир Путин, а также лидеры 14 стран. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.