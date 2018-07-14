National Interest назвал «самый страшный кошмар наяву» для НАТО
Российские противотанковые управляемые ракеты могут стать «худшим кошмаром наяву» для Североатлантического альянса. Таким мнением поделились эксперты издания National Interest.
Как отметили авторы материала о российских ПТУР, на данный момент РФ занимает первое место в мире по осколочно-фугасному вооружению и термобарическим боеголовкам. Почти все боеприпасы и снаряды, которые используют российские военные, имеют версии, снабженные подобными боевыми частями.
В качестве ярких примеров авторы назвали ПТРК «Метис», ракеты «Атака» и ПТРК «Корнет». Российские ПТУРы обладают массой преимуществ: они мобильны, могут использоваться с вертолета и транспортируются небольшими группами военных. К плюсам стоит добавить невысокую цену ввиду отсутствия лазерного наведения, типичного для современной артиллерии, и высокую скорость приведения в боеготовность.
Учитывая наличие термобарических снарядов, это вооружение позволяет успешно применять тактику сдерживания вражеских групп на расстоянии до пяти километров, которая предполагает лишение противника маневренности и способности к передислокации.