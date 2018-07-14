Эксперт объяснил, чем для Украины обернется закупка французских вертолетов на 555 млн евро

Закупка французских вертолетов окончательно испортит долговую ситуацию Украины, так как будет приплюсована к уже существующему долгу перед Европой. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас украинское государство находится в огромных долгах. Более полумиллиарда евро, которые Украина заплатит за вертолеты, сделают долг еще более внушительным, а расплачиваться за все это придется не нынешней киевской власти, а украинскому народу в целом.

Кроме того, силовая и оборонная промышленность страны в целом находится в глубоком кризисе. Несколькими вертолетами, идет ли речь о МВД или ВСУ, эти проблемы не решить, уверен Литовкин.

«ВСУ крайне истощены, украинская оборонная промышленность развалена. Она не в состоянии производить современную авиационную технику, такую как истребители, штурмовики», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что украинское МВД и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 миллионов евро. Они будут использованы для нужд украинской полиции.