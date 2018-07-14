На Украине рассказали, как с помощью воды «вернуть Крым»

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил украинским властям снабжать Крым водой из Днепра. Экс-глава ведомства считает, что это можно делать на платной основе.

«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут», - заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Могилев заявил, что без подачи воды извне Крым «засохнет», поскольку в северной и центральной частях полуострова «много пустот» и нет больше запасов воды. Экс-министр считает, что целесообразнее продавать пресную воду жителям российского региона, вместо того, чтобы бесцельно сбрасывать ее в Черное море, лишь бы она не досталось «стране-агрессору».

Украина обеспечивала жителей Крыма пресной водой через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который украинские власти перекрыли после воссоединения полуострова с Россией. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство избирателей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Между тем в Кремле и МИД России неоднократно подчеркивали, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Устава ООН.