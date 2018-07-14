РПЦ разрешила священникам отпевать некрещеных младенцев

Священный синод Русской православной церкви утвердил чин отпевания некрещеных младенцев. Этот чин станет обязателен для всех приходов РПУ, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

По словам священнослужителя, до настоящего времени у церкви не было возможности отпевать некрещенных младенцев, которые родились на свет мертвыми или погибли в первые часы жизни. Однако скорбящие родители приходят в храм и ищут утешения. Данный чин призван помочь им пережить раннюю смерть ребенка.

Волков пояснил, что в случае отпевания умерших в сознательном возрасте речь идет о прощении грехов, младенцы же (независимо от того, являются они крещеными или нет), в отличие от взрослых, не обладают личными грехами, а следовательно случай с ними рассматривается отдельно.