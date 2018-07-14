Сокольническую линию метро продлят до Бутово

Станцию метро с предварительным названием «Новомосковская», которая станет продолжением Сокольнической линии столичного метро, планируют построить через шесть лет.

Она станет следующей после «Столбово», которая будет открыта для пассажиров уже в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект продления «красной ветки» метро планируют подготовить в течение года.

«В дальнейшем нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет», - приводит ТАСС слова Хуснуллина.

Он рассказал, что также планируется построить дополнительные депо для поездов московского метро.

Напомним, сейчас идет активное строительство нового участка Сокольнической ветки между станциями «Саларьево» и «Столбово».