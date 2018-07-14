Guardian признала, что британские СМИ «слегка» оклеветали Россию перед ЧМ-2018

Перед чемпионатом мира по футболу ведущие британские СМИ активно пугали читателей и зрителей страной проведения мундиаля, призывая их отказаться от поездки в Россию. Однако, как была вынуждена признать газета Guardian, средства массовой информации Королевства «слегка» исказили реальность.

Ведущей темой публикаций о России и ЧМ-2018 в британских СМИ было внушение страха, связанное с «российскими опасностями» и «нестабильной политической обстановкой», а также «сложными отношениями с Британией». Все это сопровождалось скандалами в медиа, попыткой «бойкота» и другими информационными акциями. В результате значительная часть английских болельщиков, поверив СМИ, не поехала поддерживать свою сборную в России.

Однако те британцы, кто все-таки приехал на мундиаль, были удивлены позитивной атмосферой, отличной организацией и хорошим отношением россиян, признает Guardian. Это вызвало обратную информационную волну – англичане стали массово критиковать британские СМИ в социальных сетях за пропаганду, русофобию и предоставление искаженной картины о стране.

Тем не менее, авторы Guardian предпочли снять большую часть вины со своих коллег за «слегка», по их мнению, искаженную информацию о России. Как отмечает автор материала Шон Уокер, в подаче британских СМИ виновата сама Россия – ее чиновники якобы должны были лучше постараться, чтобы еще до турнира «продемонстрировать иную сторону своей страны». Каким образом должны были поступить российские чиновники, чтобы переломить пропагандистскую кампанию в британских СМИ, журналист не уточнил.