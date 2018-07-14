Боец ММА сломал руку, но выиграл бой: видео

Боец смешанного стиля Майкл Макдональд сумел отправить своего противника в нокаут после того, как сломал руку в ходе боя. Видеозапись, на которой запечатлен момент единоборства, опубликовал спортсмен Джастин Рен.

Американец Макдональд сражался против бразильца Эдуардо Дантаса на турнире Bellator 202. В какой-то момент боец из США сумел сбить противника с ног и начал активно наносить добивающие удары. Судья остановил бой и присудил Макдональду победу нокаутом.

Однако позже выяснилось, что боец сломал себе левую руку во время боя. Эти данные подтвердил спортивный журналист Джон Поллок, который общался с Макдональдом непосредственно после его сражения с Дантасом. Несмотря на сломанную руку, он сумел добить противника и одержал победу.