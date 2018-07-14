Боец ММА сломал руку, но выиграл бой: видео
Боец смешанного стиля Майкл Макдональд сумел отправить своего противника в нокаут после того, как сломал руку в ходе боя. Видеозапись, на которой запечатлен момент единоборства, опубликовал спортсмен Джастин Рен.
Американец Макдональд сражался против бразильца Эдуардо Дантаса на турнире Bellator 202. В какой-то момент боец из США сумел сбить противника с ног и начал активно наносить добивающие удары. Судья остановил бой и присудил Макдональду победу нокаутом.
Epic video of a knockout and great sportsmanship from sitting ringside at @BellatorMMA for @MaydayMcDonald vs. Dantas. #bellator202 pic.twitter.com/QHF9K0VgCe— Justin Wren MMA (@TheBigPygmy) 14 июля 2018 г.
Однако позже выяснилось, что боец сломал себе левую руку во время боя. Эти данные подтвердил спортивный журналист Джон Поллок, который общался с Макдональдом непосредственно после его сражения с Дантасом. Несмотря на сломанную руку, он сумел добить противника и одержал победу.