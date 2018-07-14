Ученые рассказали, как ожирение влияет на риск смерти

Канадские ученые из Йоркского университета выяснили, что ожирение не приводит к преждевременной смерти при отсутствии у упитанных людей других метаболических нарушений.

В течение 13 лет исследователи наблюдали за 50 тысячами испытуемых с излишней массой тела, а также страдающих другими заболеваниями.

Участников разделили на группы в зависимости от их телосложения и метаболических отклонений, таких, как артериальное давление, содержание липидов, уровень сахара в крови и т.д.

Выяснилось, что вероятность смерти у людей со стандартным телосложением практически точно такая же, как у страдающих лишним весом.

В то же время у представителей общества, имеющих в добавок к ожирению хотя бы одно метаболическое нарушение, этот риск существенно повышался, Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Obesity.