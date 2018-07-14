Британская полиция впервые раскрыла главную линию расследования отравления в Эймсбери

Полиция Британии раскрыла прессе информацию об основной версии, которой следствие руководствуется в деле об отравлении в городе Эймсбери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официальных представителей Скотланд-Ярда.

Согласно официальному заявлению, полиция подтвердила, что главной версией считает отравление нервнопаралитическим веществом. Ранее правоохранители не могли утверждать, что вещество в Эймсбери и Солсбери было из одной партии, но ситуация якобы изменилась после нахождения флакона в доме пострадавшего Чарли Роули.

«Среди них (найденных при расследовании предметов – прим.ред.) значительное количество потенциально загрязненных, все они были направлены на исследование в лабораторию Портон-Даун. В их числе и небольшой флакон, найденный по адресу Магглетон-Роуд, который, как уверено следствие, и стал причиной отравления Чарли и Дон», - цитирует агентство заявление британской полиции.

Отравление в Эймсбери произошло четвертого июля. От отравляющего вещества пострадали Дон Стерджесс и Чарли Роули. Стерджесс впоследствии скончалась, а Роули пришел в себя и смог дать показания полиции. Случившееся имело серьезный резонанс из-за сходства с «делом Скрипалей». Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон уже успел, как и в случае со Скрипалями, бездоказательно обвинить в «атаке» Россию.