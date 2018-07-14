Пьяный пилот вертолета на Украине врезался в ЛЭП и лишил район электричества

Вертолет Ми-2 произвел аварийную посадку в одном из районов Черниговской области Украины. Об этом сообщается на официальном сайте местной национальной полиции.

При посадке пилот винтом вертолетом задел линию электропередач, тем самым лишив света и электричества несколько сел в районе. Посадив летательное судно, мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией в соседнем районе.

Как выяснили правоохранители, за штурвалом находился уроженец Кировоградской области. Он не смог предоставить документов на право управления вертолетом, пояснив, что они остались по месту проживания.

Кроме того, после медицинской экспертизы подтвердилось, что мужчина управлял вертолетом в пьяном состоянии. Сейчас он находится в больнице, так как из-за переживаний, связанных с аварией и арестом, у пилота сильно поднялось давление.