Додон рассказал Путину, что Молдавия не будет дружить с Западом против России

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Кишинев не будет «дружить с Западом против России».

«Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то», - приводит РИА Новости слова главы Молдавии.

Он добавил, что несмотря на то, что некоторые молдавские чиновники считают иначе, в Молдавии через несколько месяцев пройдут выборы, и ситуация может поменяться.

Додон также заявил, что для его страны очень важны интеграционные процессы. Он заметил, что благодаря развитию двусторонних отношений увеличился экспорт товаров из Молдавии в России.

Глава молдавского государства подчеркнул, что за время его президентства удалось урегулировать миграционную проблему и добиться продвижения по приднестровскому урегулированию.

Додон также поздравил Владимира Путина с достойным выступлением сборной России по футболу и успешной организацией чемпионата мира – 2018.