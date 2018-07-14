В пригородах Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

Пригородам Дамаска возвращают довоенный облик. Строительная техника работает в три смены. Бульдозеры расчищают горы завалов, самосвалы вывозят сотни тонн строительного мусора.

В городах-спутниках столицы страны идет повсеместное восстановление. Каменный ландшафт в недавно разрушенных районах меняется настолько быстро, что порой не узнаешь тот или иной квартал или улицу.

«Мы наняли ряд крупных строительных фирм. Техника сейчас здесь расчищает дороги и подъездные пути к домам, которые необходимо снести либо восстановить. На этом участке работает четыре бульдозера и 15 грузовиков», - рассказывает представитель администрации Дамаска Набиль Аль Шальгим.

В пригородах Дамаска активно ремонтируются школы. В некоторых, несмотря на то, что учебный год начинается только в середине сентября, уже идут занятия. Школьники наверстывают учебную программу во время каникул. В классах, где были выбиты стекла, вырваны двери, ремонт либо сделан, либо подходит к завершению. Работы помогают вести даже волонтеры и студенты.

«Когда мы пришли сюда в первый раз - взглянуть было страшно! Нам очень хочется помочь! Вот этот класс докрасим уже через два часа», - радуется студентка университета Дамаска Сана Диб.

Цены на продукты в магазинах сейчас, конечно, не такие, что до войны. Однако сирийские власти регулируют и этот вопрос. В течении всех семи лет внутреннего конфликта в населенных пунктах, где работали представители официального Дамаска, для малоимущих и нуждающихся открывали социальные магазины, ни один из которых за время войны не закрылся. Купить здесь можно все самое необходимое - от картофеля до консервов до школьной формы.

«Такие магазины - это помощь сирийскому народу. Все поставки идут на государственные деньги, цены здесь фиксированные, и никто не имеет права их повысить! Каждый день только в нашем магазине отоваривается порядка 500 человек», - говорит директор социального магазина Бассель Аш Захер.

Ахмад Насредин работает водителем маршрутного такси в Кафр Батне. Сейчас в городе проживает около 50 тысяч человек, ежедневно сюда возвращаются десятки семей. Людям необходим транспорт, в городе запустили первый муниципальный маршрут Кафр-Батн - Дамаск.

«Я работаю с семи утра и до семи вечера. Стоимость проезда всего 150 лир. Некоторые дороги, конечно, пострадали от войны, но я каждый день вижу, как их ремонтируют - едешь, а здесь уже новый асфальт», - поделился Ахмад Нассредин.

По данным местных властей, в Кафр Батне уже восстановили 70% дорог, электросетей, километры водопровода. Возвращение каждой семьи строго фиксируют, чтобы обеспечить людей жильем, продуктами и рабочими местами.