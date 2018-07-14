МЧС РФ предупредило жителей Крыма о сходе селей

В Крыму из-за сильных ливней и неблагоприятных погодных условий возможны сходы селей. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Сход селей возможен 14 и 15 июля. Из-за большого количества осадков поднялся уровень рек, что значительно усугубляет ситуацию. Тем не менее, опасаться стоит только жителям селевых районов.

«… на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,0 метра без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей», - говорится в сообщении.

Непогода ожидает не только жителей Крыма. Как стало известно ранее, на столицу надвигаются грозы и штормовые ливни. МЧС по Москве предупредило жителей и гостей города об опасности.