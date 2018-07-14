Около 100 тонн гуманитарной помощи доставлено из Армении в Сирию

Из Армении в Сирию Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования тремя рейсами самолетов Ил-76 МЧС России доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости.

Всего из Армении с аэродрома Звартноц на аэродром Хмеймим доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Доставленное продовольствие при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца будет передано нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе жителям в труднодоступных районах Сирии.