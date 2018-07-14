Целой деревне грозит уничтожение от надвигающегося на нее огромного айсберга

Гигантский айсберг вплотную приблизился к деревне Иннарсуит на северо-западе Гренландии и угрожает затопить населенный пункт.

Айсберг нависает над домами и может в любой момент обрушиться, сообщает The Independent. В Иннарсуите проживает 169 человек, они эвакуированы вглубь территории, за пределы деревни.

Местные жители напуганы, поскольку лед начинает таять, куски айсберга откалываются, образуются волны и создается угроза затопить их дома.

За ситуацией следят экстренные службы Гренландии. В 2017 году в результате столкновения айсберга с береговой частью погибли четыре человека.

Ранее появилось видео айсберга, отколовшегося от одного из крупнейших ледников Гренландии. Его протяженность составляет примерно шесть с половиной километров.