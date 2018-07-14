Аттракцион «Дикий поезд» убил мужчину в Челябинске
Поезд аттракциона тронулся, когда ремонтник находился на рельсах.
Фото: Типичный Челябинск / ВКонтакте
Аттракцион под названием «Дикий поезд» стал причиной травмы и смерти мужчины в Челябинске. Об этом сообщает городское сообщество «Типичный Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным сообщества, пострадавший - технический сотрудник, занимавшийся ремонтом механизмов. Когда он находился на рельсах, аттракцион тронулся с места и отрезал мужчине ногу.
После травмы пострадавший был жив. Ему оказали экстренную медицинскую помощь, однако, по данным местных СМИ, он скончался после госпитализации.