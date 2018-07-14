Аттракцион «Дикий поезд» убил мужчину в Челябинске

Аттракцион под названием «Дикий поезд» стал причиной травмы и смерти мужчины в Челябинске. Об этом сообщает городское сообщество «Типичный Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сообщества, пострадавший - технический сотрудник, занимавшийся ремонтом механизмов. Когда он находился на рельсах, аттракцион тронулся с места и отрезал мужчине ногу.

После травмы пострадавший был жив. Ему оказали экстренную медицинскую помощь, однако, по данным местных СМИ, он скончался после госпитализации.