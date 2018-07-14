Сильнейший паводок в Чите сорвал с места жилой дом: видео

В Чите продолжается сильный паводок, который затронул и частный жилой сектор. Местные жители выкладывают фотографии и видеозаписи с места бедствия в социальные сети.

На одном из видео, размещенных в паблике «Регион 75 / Чита», запечатлен дом, буквально сорванный с места потоком воды. На записи постройка плывет по реке в неизвестном направлении на глазах у изумленных местных жителей.

Судя по комментариями к видео, дело происходит в районе поселка Биофабрика рядом с Читой. По словам очевидцев, это уже второй дом, сорванный с места паводком.

Ранее стало известно, что в Чите днем 14 июля обрушился поврежденный паводком и закрытый 10 июля мост. Дожди в Забайкалье идут почти каждый день в течение месяца. С 8 июля в результате разлива рек подтоплены десятки населенных пунктов.