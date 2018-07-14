Как фанера над Парижем: авиаторы перепутали цвета флага Франции в День взятия Бастилии

Французская группа высшего пилотажа Patrouille de France совершила ошибку во время выступления на военном параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает телеканал BFM.

Авиаторы намеревались изобразить в небе национальный флаг, выпустив полосы цветного дыма. Флаг Франции состоит из трех вертикальных полос - синей, белой и красной, за каждую из полос отвечают три самолета.

Однако что-то пошло не так, и вместо одной из синих полос над Елисейскими полями была выпущена струя красного дыма. Таким образом, в День взятия Бастилии французы не смогли увидеть в небе свой национальный флаг.

Ранее стало известно о другом конфузе, который постиг организаторов парада в Париже. Во время выступления мотоциклистов прямо на глазах Макрона столкнулись двое водителей. Участники кортежа двигались в колоннах навстречу друг другу, и должны были разъехаться в центре площади. Однако маневр не удался - они столкнулись колесами и упали прямо на глазах у зрителей.