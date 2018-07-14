Путин посетит финальный матч ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетит финальную игру Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Кроме того, российский лидер лично примет участие в награждении победителей чемпионата. На эту роль претендуют сборные Хорватии и Франции.

Заключительный и самый главный матч ЧМ-2018 состоится на стадионе «Лужники» 15 июля. Помимо Путина, игру Хорватии и Франции планируют посетить еще 11 глав государств, в числе которых президенты Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, поддерживающие свои национальные сборные.