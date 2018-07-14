Десятки человек пострадали при забегах быков в испанской Памплоне

Традиционный забег быков, каждый год проходящий в испанском городе Памплона, не обошелся без пострадавших. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя больницы в провинции Наварра, по окончании праздника туда были госпитализированы 28 человек с различными травмами.

Двое человек получили ушибы грудной клетки, трое - черепно-мозговые травмы, еще один - ушиб поясницы. Одного мужчину бык протащил несколько метров по земле после того, как он зацепился за рог животного своим шейным платком.

Забег быков продлился 2 минуты 12 секунд, во время которых они пробежали 850 метров по мощеной улице.

Фестиваль Сан-Фермин проводится в Памплоне с 6 по 14 июля и привлекает миллионы туристов со всего мира. В течение нескольких дней проводятся множество различных мероприятий, самое главное из которых - забег быков по улицам.