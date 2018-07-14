Владимир Путин принял Махмуда Аббаса в Москве

В Россию прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Российский лидер Владимир Путин принял коллегу в Москве, чтобы обсудить вопросы отношений между странами и региональную повестку на Ближнем Востоке.

В начале беседы Путин отметил, что палестинский лидер всегда является желанным гостем в Москве. Президент подчеркнул, что ценит решение Аббаса, который использовал возможность приехать в Россию во время Чемпионата мира по футболу несмотря на сложную ситуацию в своем регионе.

«Знаю, что ситуация в регионе сложная, но признателен Вам за то, что Вы использовали такой повод, как чемпионат мира, для того, чтобы приехать в Москву. И мы рады возможности провести с Вами консультации и по двусторонним отношениям», - отметил российский президент во время встречи.

Российско-палестинские торговые отношения в последний год переживают подъем. По данным пресс-службы Кремля, по итогам предыдущего года товарооборот между странами вырос на 31,7%. За прошедший период этого года с января по апрель этот показатель уже на 5% выше, чем за аналогичный период в 2017-м.