Грозы, ливни и сильный ветер обрушатся на Москву

Гроза с дождем, сопровождаемая сильным ветром, обрушится на столичный регион в субботу 14 июля, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по Москве.

Жителям столицы рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции и не укрываться под деревьями.

Автолюбителям спасатели также советуют быть внимательными, поскольку во время грозы ухудшается видимость, а вспышка молнии может ослепить водителя и спровоцировать аварию на дороге.

МЧС рекомендует по возможности припарковать автомобили. Парковаться лучше подальше от деревьев и шатких конструкций.