Киев закупит вертолеты у Airbus на 555 миллионов евро

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что украинское МВД и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 миллионов евро.

«Подписали соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта 555 миллионов евро», - написал премьер в соцсети.

По словам политика, часть финансирования возьмут на себя французские партнеры. На сайте правительства Украины поясняется, что в число 55 винтокрылых машин войдут 24 вертолета модели Н125, 10 вертолетов Н145 и 21 вертолет Н225. В их стоимость включены закупка и техническая поддержка самих машин, а также обучение пилотов и обслуживающего персонала.

Airbus Helicopters - франко-немецкая компания, являющаяся одним из ведущих производителей вертолетов в мире.