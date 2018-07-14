В Чите рухнул поврежденный паводком мост: кадры с места

В Чите днем 14 июля обрушился поврежденный паводком и закрытый 10 июля мост.

Об этом сообщает информационное агентство «Чита.ру», ссылаясь на работающего на месте происшествия сотрудника ГО и ЧС Читы.

Обрушение двух пролетов и опоры подтвердили агентству и в пресс-службе краевого Минтерразвития. По информации пресс-службы, ведомству предстоит принять решение о его дальнейшей судьбе сооружения после его обследования.

Дожди в Забайкалье идут почти каждый день в течение месяца. С 8 июля в результате разлива рек подтоплены десятки населенных пунктов. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации.