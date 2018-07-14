Запад Крыма остался без света из-за аварийного отключения ЛЭП
В настоящий момент ведется ремонт инфраструктуры. Подача электроэнергии была частично восстановлена.
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress
Часть западного Крыма была полностью отключена от света из-за нарушения работы высоковольтовой линии передач. Система противоаварийной защиты отключила ЛЭП «Холодильник - Кристалл», «Евпатория - Холодильник» и «Мойнаки - Евпатория».
В Минэнерго уточнили, что без электричества остались жители Евпатории и Сакского района. Их точное количество не приводится, однако известно, что общая мощность отключенных потребителей составляет 33 мегаватта, передает РИА Новости.
Инцидент произошел приблизительно в 11 часов утра. Спустя некоторое время аварийное отключение в некоторых местах было устранено.
В настоящий момент на месте ведутся восстановительные работы.