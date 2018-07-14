Хакеры опубликовали инструкцию, как атаковать российские банки

Хакеры выложили в Сеть архив вредоносной программы Pegasus, которая содержит коды для взлома российских банков, вирусную программу, а также инструкцию по ее применению. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник.

Собеседник издания отметил, что предоставленный в Сети пакет несколько устарел и в последний раз обновлялся в 2015 году, однако все равно крайне опасен. Так, с его помощью любой хакер сможет совершить кибератаку.

Более того, отмечается, что в архиве заключены данные о специалистах по информационной безопасности нескольких крупных банков, в том числе и Сбербанка.

Изначально архив появился в даркнете, после чего перешел в открытый доступ и его скачать может любой заинтересованный в нем пользователь.

По данным издания, в Центробанке заявили, что осведомлены об угрозе и уже сделали соответствующую рассылку.