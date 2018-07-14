Испытания летающего автомобиля попали на видео

Канадская компания Opener провела испытания прототипа «летающего автомобиля», представляющего собой одноместный мультикоптер BlackFly. Его размеры - четыре метра в длину и два метра в высоту.

Перемещаться в летательном аппарате может только один человек ростом до двух метров, вес которого не должен быть более 144 килограмм .

Сами разработчики предполагают, что их изобретение в скором времени сможет использоваться людьми в качестве личного транспорта, передает Forbes.

Коптер работает от электрического двигателя. Аккумулятора хватит, чтобы пролететь около 40 километров. BlackFly развивает скорость до 62 километров в час. Управлять будущим владельцам «летающего автомобиля» предлагается с помощью джостика и бортовой электроники.

Отмечается, что взлет и посадка осуществимы и с суши, и с воды.

«Летающий автомобиль» уже получил лицензию на эксплуатацию в США. Его стоимость не называется, однако специалисты предполагают, что BlackFly будет стоить как среднестатистический внедорожник.