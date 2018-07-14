Мотоциклисты столкнулись на глазах у Макрона во время парада ко Дню взятия Бастилии

Торжественные мероприятия ко Дню взятия Бастилии, который сегодня отмечают во Франции, не обошлись без происшествий. Во время парада на Елисейских полях, который смотрел глава государства Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит, столкнулись двое мотоциклистов. Видеозапись появилась на портале BFM TV.

Участники кортежа двигались в колоннах навстречу друг другу, и должны были разъехаться в центре площади в разные стороны. Однако маневр не удался: водители не рассчитали угол поворота, столкнулись колесами и упали прямо на глазах у наблюдавших за ними зрителей.

К счастью, никто серьезно не пострадал, а президент Франции и другие наблюдавшие за парадом на трибуне, поаплодировали, поддержав участников.

День взятия Бастилии - национальный французский праздник, который отмечается ежегодно 14 июля, начиная с 1880 года. В этот день в 1789 году в ходе Великой французской революции была штурмом взята крепость-тюрьма, в которой содержались государственные преступники. Праздник традиционно начинается с военного парада на Елисейских полях. Сегодня свои поздравления Эммануэлю Макрону направил Владимир Путин.