Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс

На полигоне в Черниговской области прошли учения четвертой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, которая готовится к отправке в Донбасс.

На вооружении подразделения стоят Т-64БМ «Булат» и Т-72. Как сообщает издание «Вестник Мордовии», в бригаде есть танки Т-64БМ1М, которые Украина должна была поставить в Конго.

Четвертую танковую бригаду создали в прошлом году, она получила имя гетмана Ивана Выговского. Во втором полугодии 2018 года подразделение должно перебазироваться в Донбасс для участия в операции объединенных сил.

Напомним, в феврале 2014 года стало известно о подписании контракта на поставку 50 модернизированных Т-64 в Конго. Сумма сделки составляла 7,6 миллиона долларов. Но осенью того же года Киевом было разорвано соглашение, и боевые машины было решено передать Нацгвардии, которая вела бои на юго-востоке страны.