Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки могут занять три часа

Общее время встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить почти три часа вместе с пресс-конференцией.

Это следует из программы российско-американского саммита, которая размещена в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018, сообщает ТАСС.

В приложении уточняется, что 16 июля Путин и Трамп должны начать в президентском дворце рабочий обед в 13:15 по местному времени, тогда же пройдет и их встреча тет-а-тет. Уже в 16:00 президент России, согласно графику, будет проводить переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинисте.

Напомним, президенты России и США в первый раз провели переговоры 7 июля прошлого года в Гамбурге на полях саммита Группы двадцати. В ноябре 2017 года во Вьетнаме на саммите АТЭС полноценной встречи лидеров не произошло, но у Путина и Трампа состоялось общение в кулуарах форума, они даже одобрили совместное заявление по Сирии.

Отметим, что за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента Соединенных Штатов у них с Путиным прошло несколько телефонных разговоров.