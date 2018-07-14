В Сети высмеяли выступление Порошенко перед пустыми стульями на саммите НАТО

Пользователи социальных сетей высмеяли фото с брифинга украинского президента Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе.

Снимок был опубликован главным редактором украинского издания «Таймер» Юрием Ткачевым в соцсети Facebook.

На фото видно, что зал, где проходило мероприятие, был практически пуст. Несколько мест в первых рядах заняли журналисты и фотографы.

«Украина-НАТО: “Ваше мнение очень важно для нас”», - написал Ткачев в подписи к опубликованному снимку.

В комментариях данной ситуации не удивились, отметив, что журналисты больше не рассчитывают услышать от Порошенко что-то новое.

«А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», - заявил один из пользователей социальной сети.

«Аншлаг дешевых кресел, общаются со стульями. Сюрреализм. Или ИКЕА забашляла бабосы за рекламу», - написал еще один пользователь.

Некоторые люди в комментариях попытались объяснить снимок тем, что на нем была запечатлена «репетиция» выступления, и, возможно, представители СМИ в тот момент «вышли на обед».