Российская актриса получила ожоги 50% тела, уснув на даче с сигаретой

Российская актриса Марианна Рубинчик серьезно пострадала во время пожара, произошедшего на ее даче в Ленинском районе Московской области. Об этом сообщает канал 112.

«Актриса Марианна Рубинчик уснула с сигаретой у себя на даче в Ленинском районе Подмосковья. Результат: ожоги 51% поверхности тела», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основном 44-летняя Рубенчик получила ожоги лица, шеи и рук.

Другие подробности произошедшего канал не приводит.

Марианна Рубинчик - дочь режиссера Валерия Рубинчика и актрисы Валентины Шендриковой. Зрителю она известна по ролям в фильмах «Нанкинский пейзаж», «Кино про кино» и сериале «Час Волкова».