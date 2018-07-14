Российская актриса получила ожоги 50% тела, уснув на даче с сигаретой
Пожар произошел на даче Марианны Рубинчик в Ленинском районе Подмосковья.
Фото: Нанкинский пейзаж/ АРК-фильм
Российская актриса Марианна Рубинчик серьезно пострадала во время пожара, произошедшего на ее даче в Ленинском районе Московской области. Об этом сообщает канал 112.
«Актриса Марианна Рубинчик уснула с сигаретой у себя на даче в Ленинском районе Подмосковья. Результат: ожоги 51% поверхности тела», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном 44-летняя Рубенчик получила ожоги лица, шеи и рук.
Другие подробности произошедшего канал не приводит.
Марианна Рубинчик - дочь режиссера Валерия Рубинчика и актрисы Валентины Шендриковой. Зрителю она известна по ролям в фильмах «Нанкинский пейзаж», «Кино про кино» и сериале «Час Волкова».