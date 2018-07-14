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«Чудовищная мощь из России»: американцы протестировали пулю Полева

Александра Арсентьева
11:07 14.07.2018
Во время своего обзора американцы замерили скорость пули, она составила 422 метров в секунду.
Фото: null / YouTube
Видео: null / YouTube

Любители огнестрельного оружия из США Дэни и Джефф тестируют различные боеприпасы. Недавно к ним в руки попала пули Полева-6 Магнум для гладкоствольного оружия 12-го калибра из России.

Обзор американцы начали с внимательного осмотра российского патрона и его составляющих. Они отметили, что боеприпас имеет пять компонентов: хвостовик-стабилизатор, две части пластмассового контейнера, свинцовая пуля и пыж.

Потом американцы отправились на полигон, чтобы опробовать пулю Полева в деле.

«Очень тяжелая пуля, она весит 35 грамм», - сказал Дэни.

Первым испытанием для боеприпаса стала пачка газет. Американцы отметили, что расстояние от стрелка до цели составляет 9,144 метров.

«Вот это отдача. Пуля из России обладает фантастической мощностью», - заявил любитель огнестрельного оружия из Соединенных Штатов, сделав первый выстрел.

Не имея при себе никаких измерительных приборов, диаметр входного отверстия они измеряли в пальцах.

«Входное отверстие огромное. В него влезет два, нет, три пальца», - отметил Джефф.

Вторая цель, которую поразила пуля Полева, стал баллистический гель. Американцы заявили, что боеприпас из России имеет высокую точность и отличную стабильность.

«Это чудовищная мощь из России!», - сказал американец.

Далее любители огнестрельного оружия сделали серию выстрелов по импровизированным мишеням, после чего заявили, что остались довольны пулей Полева. Они отметили, что у нее высокое останавливающее действие. Боеприпас из России, по их мнению, прекрасно подходит для охоты на большого зверя.

Во время своего обзора американцы замерили скорость пули, она составила 422 метров в секунду. Джефф и Дэни заявили, это для такого калибра - это впечатляющий результат.

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