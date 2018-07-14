Жертвами самого кровавого теракта в Пакистане стали более 130 человек

В пятницу 13 июля в Пакистане прогремели два крупных теракта, унесшие жизни как минимум 133 человек. Более 230 человек получили ранения.

В результате первого взрыва в городе Банну погибли пять человек, не менее 32 были ранены.

Второй теракт произошел спустя время в тот же день. Террорист-смертник взорвал себя в округе Мастунг, прямо около места проведения предвыборного митинга, в результате которого погибли не менее 128 человек. Среди жертв числится кандидат в депутаты от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани, который намеревался провести встречу с избирателями, передает агентство Reuters.

Все пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Теракт стал самым кровавым за последние годы в стране и уже третьим за последнюю неделю. Ответственность за его организацию взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

*ИГИЛ - организация, по решению Верховного суда России признана террористической. Запрещена на территории РФ.