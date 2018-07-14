В Кемерово начался снос торгового центра «Зимняя вишня»

Утром 14 июля в Кемерово начались работы по сносу торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар. Жертвами трагедии тогда стали 60 человек, большинство из них - дети.

Как сообщает ТАСС, к зданию ТЦ подогнали спецтехнику. Она должна расчистить площадку от строительного мусора.

По информации местного издания «Ваш город», на месте трагедии в будущем может появиться сквер с мемориалом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее в Следственном комитете сообщили о назначении по делу о пожаре ряда дополнительных сложных экспертиз.