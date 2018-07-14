Опасный маневр: велосипедист проехал между колесами движущегося трактора

На дороге в Испании велосипедист встретил крайне необычный трактор на огромных колесах. Видео было зафиксировано на камеру GoPro, которая была закреплена на шлеме велосипедиста.

На кадрах ролика видно, как мужчина на моторизированном велосипеде с высокой скоростью едет по узкой трассе и догоняет трактор. Водитель велосипеда сначала растерялся, потому что обогнать «гиганта» у него бы не получилось - дорога не позволяет проводить таких маневров.

Оценив высоту колес, гонщик решил, что сможет проехать под высоким трактором. Мужчина добавил газу с легкостью проехал между колесами огромной машины.