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Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой

Дарья Михалина
10:23 14.07.2018
Новая возможность позволяет ускорить работу мобильного устройства, а также сэкономить зарядку.
Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой
Фото: Mairo Cinquetti / ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Специалисты обнаружили функцию в Android, которая позволит пользователям гаджетов продлить время пользования телефоном, к тому же сделает работу мобильного устройства быстрее, передает издание Akket.

Для ее активации владелец телефона должен зайти в «Настройки» и выбрать опцию «Номер сборки», после чего на экране появится надпись: «Теперь вы разработчик». Так, пользователю становится доступно «Меню разработчика», в котором, владельцу гаджета советуют выбрать функции «Отрисовка» или «Рисунок», установить параметры на значения 0,25х или 0,5х и перезагрузить телефон. После чего устройство начнет работать значительно быстрее, а работа аккумулятора продлится в среднем на 10%.

Более того, для экономии зарядки эксперты советуют полностью отключить анимацию на мобильных устройствах.

Специалисты добавляют, что при изменении настроек необходимо быть максимально аккуратными, чтобы не нарушить работу операционной системы.

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