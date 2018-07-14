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Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на видео

Александра Арсентьева
09:58 14.07.2018
Шестого июля в центре Харькова в ДТП погиб спортсмен Андрей Бессонов. С места инцидента его доставили в больницу, где мотогонщик скончался, не приходя в сознание.
Видео: Newsroom Kharkov / YouTube

Районный суд Харькова избрал меру пресечения для Ольги Котовой, которая подозревается в гибели 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова.

В ходе заседания была показана запись с камер видеонаблюдения. На ролике видно, как Toyota Land Cruiser Prado двигается по проспекту Независимости, на уровне въезда в областную больницу водитель останавливается и пропускает встречные машины. В момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, автомобиль срывается с места, переезжает молодого человека и заскакивает на бордюр. Об этом сообщает NewsRoom.

После просмотра видео судья огласил вердикт: 60 дней ареста без права внесения залога.

Напомним, шестого июля в центре Харькова в ДТП погиб спортсмен Андрей Бессонов. С места инцидента его доставили в больницу, где мотогонщик скончался, не приходя в сознание.  

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