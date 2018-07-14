В США ушел из жизни звезда сериала «Стартрек»

В США на 86-м году жизни умер американский актер Роджер Перри. О смерти артиста газете Daily Mail сообщила его дочь Дану.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Перри онкологию. Актер боролся с недугом, но болезнь в итоге взяла свое.

Он умер в собственном доме в окружении семьи: супруги, двоих детей и внучки.

Роджер Перри родился седьмого мая 1933 года в Айове. За всю свою жизнь он снялся в более чем 57 полнометражных фильмах и сериалах. Его самой запоминающейся ролью в карьере принято считать роль в эпизоде «Завтра - это вчера» сериала «Стартрек».