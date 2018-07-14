Представители Верки Сердючки отреагировали на сообщения об ее уходе со сцены

Информация об окончании карьеры Верки Сердючки преувеличена, сведения о ее последнем концерте в Одессе не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Андрея Данилко на своих официальных страницах в соцсетях.

«Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Верки Сердючки сильно преувеличены», - сказано в сообщении на официальной странице артистки в Instagram.

Ранее в прессе появилась информация, что украинский артист Андрей Данилко (более известный зрителям как Верка Сердючка) рассказал о своем намерении отказаться от образа, и что 13 июля в Одессе пройдет последнее выступление артиста перед прощальным туром.