Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинов

Апельсины замедляют ухудшение зрения в пожилом возрасте. Об этом заявили австралийские ученые, которые на протяжении 15 лет наблюдали за здоровьем около трех тысяч людей старше 50 лет, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты выяснили, что у тех людей, кто съедал как минимум один апельсин в день, риск возникновения поражений сетчатки был на 60% ниже. Секрет заключается в содержащихся в апельсинах флавоноидах - веществах, обладающих антиоксидантными свойствами.

Флавоноиды содержатся также в красном вине, зеленом чае и темном шоколаде. Но, как заявляют ученые, самый большой эффект для поддержания зрения был достигнут при употреблении в пищу апельсинов.

Отмечается, что апельсины также могут оздоровить легкие и улучшить работу сердца.