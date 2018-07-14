«Украина была целостной»: киевский журналист признал провал майдана

Украинский журналист и депутат киевского городского совета Дмитрий Гордон признался, что жалеет, что в 2013 поддержал государственный переворот на Украине.

Он отметил, что майдановцам не удалось достичь поставленных целей, а уровень жизни в стране только снизился.

«При Януковиче же серьезных ущемлений не было — доллар по 8 гривен, между прочим. Украина была целостной, свежих могильных плит не было по всей стране, столько обездоленных не было, столько сумасшедших, столько оружия на улицах», - рассказал журналист порталу «Главред».

При этом Гордон добавил, что с каждым митингом ситуация в стране лишь усугубляется. Он подчеркнул, что в более никогда не собирается принимать участие в подобных митингах.

Протесты, которые пришла к госперевороту на Украине, начались в Киеве в ноябре 2013 года. Власти страны возложили ответственность за произошедшее на бывшего украинского президента Виктора Януковича.